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Адвокат Широкова: это позор Данченкова на всю жизнь, не один год ему будут припоминать

Адвокат Широкова: это позор Данченкова на всю жизнь, не один год ему будут припоминать
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Вадим Лялин, адвокат экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, прокомментировал вердикт суда, приговорившего его подзащитного к штрафу и общественным работам за избиение арбитра Никиты Данченкова.

«Что родина скажет, то и будет делать. Судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в почёте. Это позор Данченкова на всю его жизнь – не один год ему будут это припоминать. Это ляпы, которые нельзя допускать. Если бы он был должностным лицом, то это было бы должностное преступление. То, что мы совершили неправильный поступок, – да. Мы за него ответим. И кроссовки продадим, и детям поможем.

Что думали, когда государственная сторона попросила год и 10 месяцев лишения свободы? Ничего мы не подумали. Это сторона, которая как считает нужным, так и делает. Руководствуются они своими нормами и законом, имели на это право. Но судья действует, исходя из своего внутреннего убеждения. Будем исполнять.

Мы не совершали убийства, не пытались его совершить, не было какой-то особой тяжкости или дерзкости. Это преступление небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый и адекватный», — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью:

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