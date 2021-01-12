«Бетис» ведёт переговоры о приобретении Папастатопулоса

«Бетис» ведёт переговоры с «Арсеналом» о приобретении греческого защитника Сократиса Папастатопулоса.
Как сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Николо Скира, испанцы готовы предложить греческому футболисту контракт до 2023 года.
Ранее генеральный директор итальянского клуба «Дженоа» Алессандро Дзарбано подтвердил, что генуэзцы проявляют интерес к 32-летнему защитнику «Арсенала».
«Канониры» приобрели Папастатопулоса в 2018 году. По данным портала Transfermarkt, лондонцы заплатили за его переход € 16 млн. До переезда на Туманный Альбион греческий футболист пять лет выступал за дортмундскую «Боруссию», где два года (с 2013 по 2015-й) играл под руководством Юргена Клоппа. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сократиса в € 4 млн. Им также интересуется «Фенербахче».
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