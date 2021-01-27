В Омске убили экс-футболиста «Иртыша» Егора Дробыша

В ночь на 27 января погиб 21-летний экс-игрок «Иртыша» Егор Дробыш. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба клуба. Омские СМИ, в том числе Om1.ru, сразу же сообщили, что он мог быть убит в ночной драке. Подтверждение этого предположения появилось на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.
«СУ СК России по Омской области возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
По предварительным данным, около 2 часов 20 минут ночи 27 января 2021 г. на улице Магистральная в г. Омске неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения потерпевшим, после чего скрылся. 21-летний молодой человек скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован, за его жизнь борются врачи», — сообщается на официальном сайте СК РФ по Омской области.
Егор Дробыш начинал профессиональную карьеру в омском «Динамо». В 2019 году игрок перешёл в «Иртыш». В сентябре 2019 года Дробыш и клуб расторгли контракт, после чего он долгое время находился без команды.
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