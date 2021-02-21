Степашин: не обязательно платить 20 млн за фамилию. Важно, чтобы человек любил «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (2:0) и высказался о возможных трансферах.
«Спасибо за поздравление. Я думаю, и спартачи нас тоже должны поздравить, потому что игра была достойная. Особенно для 20 февраля, честно говоря. Неожиданная ли победа? Да нет. Игра была равная, но надо отдать должное, всё-таки «Динамо» не упустило свой шанс. Первое – это блестящая игра Шунина. И очень приятно, что играло много молодёжи. А одним из героев матча стал 18-летний Тюкавин, который забил шикарный гол, по-стрельцовски.
Победа над «Спартаком» – это тренерская победа Шварца в том числе. Хотя я бы не стал говорить, что переиграл. Потому что «Спартаку», скажем, немножко не повезло. Это футбол. Но футбол красивый, настоящий. Главное, что никто не мучился. Все играли в футбол. И болельщики были, по-моему, довольны качеством игры.
Когда будут трансферы, тогда и можно их обсудить. Но в любом случае у нас очень хорошая скамейка запасных. Я вчера посмотрел, ещё восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже. Так мне представляется. Есть талантливый мальчик Захарян, есть другие толковые молодые ребята.
А насчёт усиления – мы должны сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены раньше. Не обязательно платить 20 миллионов за фамилию. Важно, чтобы человек играл в футбол, любил «Динамо» и нашу страну. Вот тогда всё и получится", – цитирует Степашина «Комсомольская правда».
- 21 февраля 2021
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