Абидаль: Месси никогда не просил меня увольнять тренера

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о своих взаимоотношениях с капитаном команды Лионелем Месси.
«На мой взгляд, команде нужно было тренироваться усерднее. Когда я работал с Гвардиолой, то задавался вопросом: «Хочешь ли ты быть лучшим?» Ладно, ты должен тренироваться как лучший. Вы выиграете всё, только если будете работать в течение всей недели. Я просто сказал это, но никогда не говорил о том, что игроки хотели избавиться от тренера.
Месси разговаривал со мной лично. У нас был сильный разговор, но я могу это принять. Нет проблем, потому что мы должны быть открытыми. Мне было комфортно, потому что он был единственным игроком, который так со мной разговаривал. Я уважаю это. Также понимаю, что Месси является капитаном и хотел защитить команду, но я никогда не говорил, что Месси сказал мне уволить тренера. Никогда», – цитирует Абидаля The Telegraph.
В прошедшем сезоне после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов в четвертьфинале в отставку были отправлены главный тренер Кике Сетьен и спортивный директор Эрик Абидаль.
- 23 марта 2021
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