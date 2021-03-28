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Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

«Не могу объяснить результат. Мы изучали сербскую команду. Знали, как играть с ними, что и продемонстрировали в первом тайме. Мы знали, что они могут изменить по ходу встречи, и должны были перестроиться. Сербы хорошо начали второй тайм и забили. Потом соперник сравнял счёт, но мы хорошо отреагировали, создавая моменты.

Было бы справедливо, если бы гол Роналду был засчитан. Конечно, это не компенсирует тот факт, что мы не были достаточно хороши. Но если мяч в воротах, он должен быть засчитан. Впоследствии арбитр увидел, что произошло, и подошёл ко мне, чтобы извиниться за ошибку», — приводит слова Сантуша Eurosport.

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