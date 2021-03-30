Салах ответил на вопрос, хочет ли он отомстить «Реалу» и Рамосу в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, хочет ли он отомстить мадридскому «Реалу» и защитнику «сливочных» Серхио Рамосу в предстоящем противостоянии команд в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Напомним, в финале главного Еврокубка розыгрыша-2017/2018 «Ливерпуль» и «Реал» встретились в Киеве. Салах получил травму плеча в единоборстве с капитаном «Королевского клуба» и покинул поле в слезах. Без своего лучшего бомбардира красные потерпели поражение со счётом 1:3.



«Скажем так, у меня огромное желание победить и выйти в полуфинал. Что бы ни произошло сейчас, это никак не поменяет исход матча в Киеве. Та встреча уже позади. Рамос? Матч давно закончился, я об этом не думаю. Я думаю о своей команде, как и все остальные. Вот и всё», — приводит слова Салаха Marca.



Первый матч «Реала» с «Ливерпулем» состоится в Мадриде 6 апреля. Ответная встреча пройдёт в Ливерпуле 14 апреля.

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