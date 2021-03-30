Салах ответил на вопрос, хочет ли он отомстить «Реалу» и Рамосу в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, хочет ли он отомстить мадридскому «Реалу» и защитнику «сливочных» Серхио Рамосу в предстоящем противостоянии команд в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, в финале главного Еврокубка розыгрыша-2017/2018 «Ливерпуль» и «Реал» встретились в Киеве. Салах получил травму плеча в единоборстве с капитаном «Королевского клуба» и покинул поле в слезах. Без своего лучшего бомбардира красные потерпели поражение со счётом 1:3.
«Скажем так, у меня огромное желание победить и выйти в полуфинал. Что бы ни произошло сейчас, это никак не поменяет исход матча в Киеве. Та встреча уже позади. Рамос? Матч давно закончился, я об этом не думаю. Я думаю о своей команде, как и все остальные. Вот и всё», — приводит слова Салаха Marca.
Первый матч «Реала» с «Ливерпулем» состоится в Мадриде 6 апреля. Ответная встреча пройдёт в Ливерпуле 14 апреля.
- 30 марта 2021
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:02
-
10:54
-
10:29
-
10:24
-
10:09
-
09:59
-
09:57
-
09:42
-
09:24
-
09:23
-
09:23
-
08:43
-
08:30
-
07:19
-
06:52
-
05:56
-
05:39
-
04:04
-
03:42
-
03:18
-
03:12
-
02:04
-
00:58
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:16
-
00:16
- 29 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:43