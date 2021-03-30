Салах: останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня
28-летний египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал ситуацию с возможной сменой клуба в ближайшем будущем, а также рассказал о взаимоотношениях с Юргеном Клоппом.
«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Посмотрим, что произойдёт, но я предпочитаю не говорить об этом сейчас. Отношения с Клоппом? Это нормальные отношения между двумя профессионалами. Вот как я бы это описал.
Я надеюсь, что смогу играть ещё много лет. Почему бы и нет? Никто не знает, что произойдёт в будущем, так что… Может быть, однажды, я буду играть в Испании, да», — цитирует Салаха Goal.
В текущем сезоне Салах принял участие в 40 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Мохамед Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Египта
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