Салах: останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня

28-летний египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал ситуацию с возможной сменой клуба в ближайшем будущем, а также рассказал о взаимоотношениях с Юргеном Клоппом.

«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Посмотрим, что произойдёт, но я предпочитаю не говорить об этом сейчас. Отношения с Клоппом? Это нормальные отношения между двумя профессионалами. Вот как я бы это описал.

Я надеюсь, что смогу играть ещё много лет. Почему бы и нет? Никто не знает, что произойдёт в будущем, так что… Может быть, однажды, я буду играть в Испании, да», — цитирует Салаха Goal.

В текущем сезоне Салах принял участие в 40 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 4 результативными передачами.