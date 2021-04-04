Мележиков: что делать с Педро Рошей? Бушманов занимается им в «Спартаке-2»
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с «Ростовом» (3:2) ответил на вопрос о будущем бразильского нападающего Педро Роши.
«Что делать с Педро Рошей? Бушманов занимается им в «Спартаке-2». Думаю, Роше необходимо набрать больше игровых кондиций. Посмотрим, будем разбираться. Пока конкретных предложений нет.
Конечно, удовлетворены тем, как играет Промес? Квинси добавил позитива команде. В какой-то момент, не только благодаря Промесу, но в том числе и с его участием, команда поверила в себя. Вы видите, насколько они активны и сплочены. Приход Промеса сыграл исключительно положительную роль», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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