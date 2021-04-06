«Реал» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ливерпуля» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах, Жота.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.



В других четвертьфинальных парах «Манчестер Сити» встретится с дортмундской «Боруссией», «Бавария» проведёт два матча с «Пари Сен-Жермен», а «Порту» сойдётся с лондонским «Челси».