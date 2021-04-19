Вратарь Онана летом может покинуть «Аякс»

Голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана близок к уходу из клуба. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на технического директора клуба Марка Овермарса.
«Переговоры остановлены. Возможно, он попытается уйти в июле. Жаль, что мы не решили этот вопрос», — сказал Овермарс.
В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил. В нынешнем сезоне камерунец сыграл 26 матчей во всех турнирах, пропустил 22 гола и сохранил свои ворота в неприкосновенности в девяти играх.
В марте портал Transfermarkt составил список самых дорогостоящих футболистов, не выступающих в топ-5 европейских чемпионатах. Возглавили список два игрока «Аякса»: Давид Нерес (€ 36 млн) и Андре Онана (€ 36 млн). Замкнул тройку лидеров полузащитник ЦСКА Никола Влашич (€ 30 млн).
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