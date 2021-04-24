Малком забил гол впервые с августа

Нападающий «Зенита» Малком забил гол в матче 27-го тура с «Ротором» (6:0).

На 56-й минуте встречи бразилец забил второй гол питерцев. Андрей Мостовой слева прострелил во вратарскую, Артём Дзюба не успел подставить ногу, отскок мяча получился на Малкома, который чуть качнул защитника и пробил низом точно в ближний угол ворот.

Малком забил второй гол в нынешнем сезоне РПЛ. Первый гол он забил 22 августа в матче с «Тамбовом» (4:1). Всего в этом сезоне бразильский форвард сыграл 19 матчей в РПЛ, забил два гола, отдал три голевые передачи.

Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ротор» прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу сине-бело-голубых – 6:0.