Руководство АПЛ выступило с заявлением по поводу переноса матча «МЮ» — «Ливерпуль»

Руководство английской Премьер-лиги выступило с заявлением по поводу переноса матча 34-го тура «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



«После нарушения правил безопасности на стадионе «Олд Траффорд» матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» был перенесён. Это коллективное решение полиции, обоих клубов, руководства английской Премьер-лиги и местных властей.



Безопасность всех, как на стадионе «Олд-Траффорд», так и за его пределами, по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу чувств болельщиков, но осуждаем все акты насилия, преступный ущерб и посягательства, особенно с учётом связанных с ними нарушений карантина. У фанатов есть много каналов, по которым можно высказать своё мнение, но действия некоторых из них, которые мы увидели сегодня, не имеют оправдания.



Мы сочувствуем полиции и стюардам, которым пришлось иметь дело с опасной ситуацией, которой не должно быть места в футболе. О новой дате проведения матча сообщат позднее», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.

В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона.



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