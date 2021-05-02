Руководство АПЛ выступило с заявлением по поводу переноса матча «МЮ» — «Ливерпуль»

Руководство английской Премьер-лиги выступило с заявлением по поводу переноса матча 34-го тура «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
«После нарушения правил безопасности на стадионе «Олд Траффорд» матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» был перенесён. Это коллективное решение полиции, обоих клубов, руководства английской Премьер-лиги и местных властей.
Безопасность всех, как на стадионе «Олд-Траффорд», так и за его пределами, по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу чувств болельщиков, но осуждаем все акты насилия, преступный ущерб и посягательства, особенно с учётом связанных с ними нарушений карантина. У фанатов есть много каналов, по которым можно высказать своё мнение, но действия некоторых из них, которые мы увидели сегодня, не имеют оправдания.
Мы сочувствуем полиции и стюардам, которым пришлось иметь дело с опасной ситуацией, которой не должно быть места в футболе. О новой дате проведения матча сообщат позднее», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.
В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона.
Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!
- 2 мая 2021
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:51
-
20:42
-
20:40
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:24
-
20:23
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:45
-
18:26
-
18:23