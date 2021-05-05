Рамос — в стартовом составе «Реала» на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Реала» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Реал».
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Вернер.
«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор, Азар, Бензема.
Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоялась 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Ранее в финал Лиги чемпионов вышел «Манчестер Сити», обыгравший «Пари Сен-Жермен» в полуфинале турнира (2:1, 2:0).
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