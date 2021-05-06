Сандро Шварц: у «Зенита» высококлассная атака, так что разгром «Локомотива» не удивляет

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который пройдёт 8 мая на стадионе «Арена Химки».



«Трансферы? Независимо от того, выйдем мы в еврокубки или нет, нам важно качество игрока и его футбол. Если уровень высок, то мы будем его рассматривать. Мы придерживаемся этой цели.



Мы посмотрели матч «Зенит» — «Локомотив» (6:1. — Прим. «Чемпионата»). Железнодорожники проиграли крупно, но надо понимать, что в атаке «Зенита» много высококлассных игроков, так что это неудивительно. «Локомотив» хорошо обороняется, не даёт легко проходить через центр поля. Они хорошо исполняют стандарты, что помогает добиваться результата. Не думаю, что у «Локомотива» будут большие изменения в составе. Они проиграли лишь один матч.



Знаю, что «Арена Химки» была домашней для «Динамо». Но не могу сказать, что это может быть большим преимуществом для нас. Нам важно хорошо сыграть, показать свой лучший футбол», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив»: