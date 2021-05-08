«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15 мск

Сегодня, 8 мая, в матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, на семь очков (у красных есть матч в запасе). «Святые» (37) — на 16-м месте.
В первом круге турнира «Саутгемптон» обыграл мерсисайдцев в домашнем матче со счётом 1:0. Встреча состоялась 4 января 2021 года.
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