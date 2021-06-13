Нидерланды — Украина: Ярмоленко сократил отставание украинцев до одного гола

Сегодня, 13 июня, сборная Нидерландов встречается с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 75-й минуте сборная Украина возродила интригу в матче. Автором гола стал Андрей Ярмоленко, который поразил ворота соперника красивым обводящим ударом со средней дистанции.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.