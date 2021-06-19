Данилу: мы не справились с тактикой сборной Германии

Полузащитник сборной Португалии Данилу прокомментировал поражение в матче со сборной Германии (2:4).
«Да, это тяжелый результат. Мы не справились с тактикой немцев. Им удавалось постоянно владеть мячом и переигрывать нашу полузащиту. Во втором тайме мы внесли изменения, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Данилу пресс-служба УЕФА.
Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой немцев со счётом 4:2.
На 15-й минуте счёт открыл капитан португальцев Криштиану Роналду. Затем на 35-й и 39-й минутах номинальные хозяева забили автоголы — отличились Рубен Диаш и Раффаэл Геррейру. Во втором тайме преимущество немцев развили Кай Хаверц и Роберт Госенс. На 67-й минуте Диогу Жота сократил отставание — 4:2.
- 19 июня 2021
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