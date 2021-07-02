Черчесов рассказал, почему сборной России не удавалось отыграться в матчах Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о проблемах команды на чемпионате Европы — 2020.
«У нас не было запаса прочности, поэтому мы, видимо, и не отыгрывались. Вот этого нам и не хватило. Меня всё время критиковали, что я Габулова беру в сборную, потому что он мой земляк. Сейчас меня расстроил Джанаев — получил травму и не поехал. Нам его не хватало в раздевалке. Габулов и Джанаев из той породы ребят, которые мимо не пройдут. Дзюба и Джикия, конечно, лидеры, но баланса «один добрый, другой страшный» нам не хватило.
Что касается психологической готовности, над этим надо работать. Но психолога у меня в команде не будет. Только тот, который играл сам и был на чемпионатах мира и чемпионатах Европы», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 2 июля 2021
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