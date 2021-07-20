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Валлийский «Нью-Сейнтс» разгромил литовский «Кауно Жальгирис» в отборе Лиги конференций

Валлийский «Нью-Сейнтс» разгромил литовский «Кауно Жальгирис» в отборе Лиги конференций
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА литовский клуб «Кауно Жальгирис» встречался с валлийским «Нью-Сейнтс». Игра прошла на стадионе «Судува» в Мариямполе (Литва) и завершилась победой валлийской команды со счётом 5:0. Голы за «Нью-Сейнтс» забили Лео Смит, Деклан Макманус, Джордан Уильямс и Дэниел Дэвис, оформивший дубль в этой встрече.

В других матчах квалификационного раунда Лиги конференций «Домжале» сыграл вничью с «Хонкой» (1:1), а «Приштина» разгромила «Коннас Куэй» со счётом 4:1.

Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
0 : 5
Нью-Сейнтс
Лансантфрейд, Уэльс
0:1 Смит – 8'   0:2 Дэвис – 34'   0:3 Дэвис – 38'   0:4 Макманус – 40'   0:5 Уильямс – 87'
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 18:55 МСК
Домжале
Домжале, Словения
Окончен
1 : 1
Хонка
Эспоо, Финляндия
1:0 Якупович – 69'   1:1 Донгу – 76'
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Приштина
Приштина, Косово
Окончен
4 : 1
Коннас Куэй
Коннас Куэй, Уэльс
1:0 Бектеши – 41'   2:0 Джон – 53'   2:1 Moore – 75'   3:1 Красничи – 78'   4:1 Джон – 90+4'
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