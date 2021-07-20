Валлийский «Нью-Сейнтс» разгромил литовский «Кауно Жальгирис» в отборе Лиги конференций

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА литовский клуб «Кауно Жальгирис» встречался с валлийским «Нью-Сейнтс». Игра прошла на стадионе «Судува» в Мариямполе (Литва) и завершилась победой валлийской команды со счётом 5:0. Голы за «Нью-Сейнтс» забили Лео Смит, Деклан Макманус, Джордан Уильямс и Дэниел Дэвис, оформивший дубль в этой встрече.
В других матчах квалификационного раунда Лиги конференций «Домжале» сыграл вничью с «Хонкой» (1:1), а «Приштина» разгромила «Коннас Куэй» со счётом 4:1.
Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
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