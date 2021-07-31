Бийол прокомментировал поражение в матче со «Локомотивом»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:2).
«К сожалению, проиграли «Локомотиву». Мы старались, но допустили несколько результативных ошибок. Обидно. Второй тайм получился удачнее: было много моментов, но забить так и не смогли. Нет времени расстраиваться — совсем скоро игра с «Динамо». Нам обязательно надо побеждать.
Я сегодня вышел в роли центрального защитника. Никаких проблем нет — меня ставили на эту позицию на сборах. Конечно, это моя первая официальная игра в роли защитника… Надеюсь, что с каждым разом будет лучше и лучше», — сказал Бийол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Во встрече 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
- 1 августа 2021
-
00:03
- 31 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:38
-
22:30
-
22:30
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:02
-
21:52
-
21:19
-
21:14
-
21:14
-
21:09
-
21:02
-
20:53
-
20:43
-
20:24
-
20:24
-
20:20
-
20:17
-
20:04
-
20:01
-
19:56