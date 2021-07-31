Бийол прокомментировал поражение в матче со «Локомотивом»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:2).

«К сожалению, проиграли «Локомотиву». Мы старались, но допустили несколько результативных ошибок. Обидно. Второй тайм получился удачнее: было много моментов, но забить так и не смогли. Нет времени расстраиваться — совсем скоро игра с «Динамо». Нам обязательно надо побеждать.



Я сегодня вышел в роли центрального защитника. Никаких проблем нет — меня ставили на эту позицию на сборах. Конечно, это моя первая официальная игра в роли защитника… Надеюсь, что с каждым разом будет лучше и лучше», — сказал Бийол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Во встрече 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.