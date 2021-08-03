Головин — в стартовом составе «Монако» на матч отбора Лиги чемпионов с пражской «Спартой»

Стали известны стартовые составы пражской «Спарты» и «Монако» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Дженерали Арена» в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спарта»: Ницэ, Виснер, Панак, Ханко, Полидар, Карлссон, Павелка, Сачек, Дочкал, Пешек, Гложек.



«Монако»: Нюбель, Энрике, Дисаси, Бадьяшиль, Агилар, Чуаэми, Фофана, Головин, Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд.

Для «Монако» этот матч станет первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. «Спарта» же начала путь в турнире со 2-го раунда, где в двухматчевом противостоянии одолела венский «Рапид». В гостях пражская команда уступила со счётом 1:2, а дома победила — 2:0.



Ответный матч между «Монако» и «Спартой» пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако 10 августа.

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