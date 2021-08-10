«Шериф» и «Ференцварош» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов молдавский «Шериф» переиграл сербскую «Црвену Звезду». Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 1:0.
В концовке первого тайма защитник «Шерифа» Данило Арболеда Уртадо забил единственный мяч, ему ассистировал Франк Кастаньеда. Первый матч завершился со счётом 1:1. «Шериф» вышел в финал квалификации, где сыграет с победителем пары «Динамо» Загреб — «Легия».
В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов чешская «Славия» обыграла венгерский «Ференцварош». Единственный гол забил Лукаш Масопуст. В финал квалификации вышел «Ференцварош», который в первом матче переиграл «Славию» со счётом 2:0 и теперь сыграет с победителем пары «ЧФР Клуж» — «Янг Бойз».
- 10 августа 2021
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