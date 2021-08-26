Отец советовал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ» на € 36 млн в год

Отец форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе выступал за продление контракта с парижской командой. Вилфрид Мбаппе советовал своему сыну принять предложение «Пари Сен-Жермен» и подписать трёхлетнее соглашение на € 36 млн. Об этом сообщает El Confidencial.
Однако юрист Килиана, Дельфина Верхейден, советует игроку перейти в «Реал Мадрид». Она напомнила французу о его стремлении написать историю футбола и оставить своё наследие.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
- 26 августа 2021
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