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«Леванте» — «Сельта»: составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры

«Леванте» — «Сельта»: составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Леванте» и «Сельты» на матч 6-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Леванте»: Карденас, Везу, Пьер, Мустафи, Франкеса, Мирамон, Моралес, Мартинес, Радоя, Вайя, Марти.

Запасные: Фернандес, Коке, Клерк, Дуарте, Сон, Постиго, Вукчевич, Блеса, Мелеро, де Фрутос, Кантеро, Гомес.

«Сельта»: Дитуро, Мурильо, Араухо, Мальо, Галан, Тапиа, Серви, Бельтран, Мендес, Мина, Аспас.

Запасные: Бланко, Домингес, Фонтан, Васкес, Баэса, Солари, Суарес, Йокушлу, Нолито, Гальярдо.

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