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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: Роналду вне заявки, Ярмоленко и Крал — в старте

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: Роналду вне заявки, Ярмоленко и Крал — в старте
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 1/16 финала Кубка английской лиги. Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду не примет участия во встрече.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, ван де Бек, Далот, Лингард, Линделёф, Марсьяль, Мата, Матич, Санчо, Теллес.

Запасные: Хитон, Ван-Биссака, Гринвуд, Джонс, Мактоминей, Фернандеш.

«Вест Хэм»: Ареоля, Боуэн, Джонсон, Диоп, Доусон, Крал, Лансини, Масуаку, Нобл, Фредерикс, Ярмоленко.

Запасные: Рэндолф, Бенрахма, Влашич, Зума, Огбонна, Форналс, Цоуфал.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 22 сентября. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

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