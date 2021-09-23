Марио Гомес может получить должность в «РБ Лейпциге»
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Экс-нападающий сборной Германии Марио Гомес может получить должность в структуре «РБ Лейпцига», информирует Goal.
Слуб заинтересован в назначении Гомеса на одну из менеджерских должностей. Стороны уже начали переговорный процесс.
Предполагается, что речь может идти о работе по развитию трёх футбольных клубов холдинга Red Bull — «Зальцбург», «Лейпциг» и «Нью-Йорк».
Гомес — воспитанник «Штутгарта». Дебютировал за основную команду 9 марта 2004 года в матче Лиги чемпионов с «Челси». Провёл за «Штутгарт» 230 матчей, забил 110 голов, отдал 30 голевых передач. Гомес также выступал за «Баварию», «Вольфсбург», «Бешикташ» и «Фиорентину». Марио завершил профессиональную карьеру футболиста летом 2020 года.
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