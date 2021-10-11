Бразилия не смогла обыграть Колумбию в выездном матче отбора к ЧМ-2022
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В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся отложенный матч 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором Колумбия на своём поле принимала Бразилию. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Подопечным Тите удалось взять мяч под свой контроль в этой игре, о чём говорит статистика по этому показателю — 64% на 36% в пользу сборной Бразилии, однако по количеству ударов впереди оказались хозяева поля — 12 на 9 и 4 — 4 по ударам в створ.
Лидером турнирной таблицы отборочного цикла является сборная Бразилии, имеющая в активе 28 очков в 9 матчах, сразу за ними располагаются Аргентина (19), Эквадор (16) и Уругвай (16). На 5-м месте, дающем право на попадание в стыковые матчи, — сборная Колумбии (15).
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