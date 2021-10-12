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Швейцария разгромила Литву, Болгария переиграла Северную Ирландию

Швейцария разгромила Литву, Болгария переиграла Северную Ирландию
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В матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Швейцарии разгромила национальную команду Литвы. Встреча проходила на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась со счётом 4:0.

Нападающий швейцарской команды Брил Эмболо оформил дубль, ещё по голу забили Ренато Штеффен и Марио Гавранович. Фабиан Шер отметился двумя голевыми передачами.

ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Литва
Окончен
0 : 4
Швейцария
0:1 Эмболо – 31'   0:2 Штеффен – 42'   0:3 Эмболо – 44'   0:4 Гавранович – 90+4'

В другом матче группы C сборная Болгарии переиграла сборную Северной Ирландии (2:1). Счёт открыл Конор Вашингтон, однако впоследствии Тодор Неделев оформил дубль.

ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
2 : 1
Северная Ирландия
0:1 Вашингтон – 35'   1:1 Неделев – 53'   2:1 Неделев – 63'

В турнирной таблице группы С лидирует сборная Италии, которая набрала 14 очков. Швейцария (14) — вторая. Болгария (8) — на третьем месте. Северная Ирландия (5) — четвёртая. Литва (3) — на пятой строчке.

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