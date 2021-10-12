Швейцария разгромила Литву, Болгария переиграла Северную Ирландию

В матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Швейцарии разгромила национальную команду Литвы. Встреча проходила на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась со счётом 4:0.

Нападающий швейцарской команды Брил Эмболо оформил дубль, ещё по голу забили Ренато Штеффен и Марио Гавранович. Фабиан Шер отметился двумя голевыми передачами.

В другом матче группы C сборная Болгарии переиграла сборную Северной Ирландии (2:1). Счёт открыл Конор Вашингтон, однако впоследствии Тодор Неделев оформил дубль.

В турнирной таблице группы С лидирует сборная Италии, которая набрала 14 очков. Швейцария (14) — вторая. Болгария (8) — на третьем месте. Северная Ирландия (5) — четвёртая. Литва (3) — на пятой строчке.