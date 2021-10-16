Ковтун: отсутствие Умярова может стать определяющим для «Спартака» в матче с «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Со стратегической точки зрения это действительно ключевой матч. Все прекрасно понимают: три очка, завоёванные в дерби, ценны особенно и могут сослужить добрую службу по окончании сезона. И для красно-белых это прекрасная возможность даже подняться в тройку. Многое будет зависеть от выбора тактики на игру. Понятно, что Шварц и Витория прекрасно изучили друг друга, знают всё о сильных и слабых сторонах, поскольку прошло достаточно времени с момента начала сезона. Думаю, всё решат индивидуальные действия отдельно взятых исполнителей.
Наиль Умяров действительно приобрёл уверенность в себе и стал играть очень полезно. Все мы понимали: ему пора повзрослеть и возмужать — и этот процесс наконец пошёл. Его отсутствие — серьёзный удар по команде, тем более он почти все матчи провёл с первых минут. Очень сложно предположить, кто заменит опорника. Есть другой интересный молодой полузащитник — Руслан Литвинов, который отдал голевой пас в матче с «Ахматом». Но мы понимаем, что Умяров здорово закрывает позицию «волнореза» и тормозит атаки соперника. Во многом его отсутствие может стать определяющим», — цитирует Ковтуна RT.
- 16 октября 2021
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