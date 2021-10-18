Росс Баркли может перейти в «Бёрнли»
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Полузащитник «Челси» Росс Баркли может продолжить карьеру в «Бёрнли». Об этом сообщает The Sun. По информации источника, «Бёрнли» готов приобрести 27-летнего англичанина в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Баркли провел три матча, в общей сложности отыграв 36 минут. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 17 млн евро. Баркли является воспитанником «Эвертона». В январе 2018 года он перешёл в «Челси», заплативший «ирискам» за трансфер полузащитника € 16,8 млн.
В текущем чемпионате Англии «Бёрнли» с тремя очками после восьми матчей располагается на 18 месте. В восьмом туре «Бёрнли» на выезде уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:2. «Челси» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.
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