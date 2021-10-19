«Селтик» со Старфельтом обыграл «Ференцварош» с Маком в Лиге Европы

В матче 3-го тура Лиги Европы шотландский «Селтик» переиграл венгерский «Ференцварош». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:0.
На 57-й минуте первый гол забил нападающий «Селтика» Киого Фурухаси, ему ассистировал Жоау Филипе. Спустя пять минут полузащитник шотландской команды Каллум Макгрегор не реализовал пенальти. В концовке встречи хавбек Дэвид Тернбулл увеличил преимущество хозяев.
В матче принимал участие защитник «Селтика» Карл Старфельт, ранее выступавший за «Рубин». На 28-й минуте он получил жёлтую карточку. Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак, выступающий за «Ференцварош», появился на поле на 83-й минуте.
«Селтик» набрал 3 очка в трёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Ференцварош» (0) — на последнем месте.
- 19 октября 2021
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