«Селтик» со Старфельтом обыграл «Ференцварош» с Маком в Лиге Европы

В матче 3-го тура Лиги Европы шотландский «Селтик» переиграл венгерский «Ференцварош». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:0.

На 57-й минуте первый гол забил нападающий «Селтика» Киого Фурухаси, ему ассистировал Жоау Филипе. Спустя пять минут полузащитник шотландской команды Каллум Макгрегор не реализовал пенальти. В концовке встречи хавбек Дэвид Тернбулл увеличил преимущество хозяев.

В матче принимал участие защитник «Селтика» Карл Старфельт, ранее выступавший за «Рубин». На 28-й минуте он получил жёлтую карточку. Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак, выступающий за «Ференцварош», появился на поле на 83-й минуте.

«Селтик» набрал 3 очка в трёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Ференцварош» (0) — на последнем месте.