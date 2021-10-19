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«Селтик» со Старфельтом обыграл «Ференцварош» с Маком в Лиге Европы

«Селтик» со Старфельтом обыграл «Ференцварош» с Маком в Лиге Европы
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В матче 3-го тура Лиги Европы шотландский «Селтик» переиграл венгерский «Ференцварош». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:0.

На 57-й минуте первый гол забил нападающий «Селтика» Киого Фурухаси, ему ассистировал Жоау Филипе. Спустя пять минут полузащитник шотландской команды Каллум Макгрегор не реализовал пенальти. В концовке встречи хавбек Дэвид Тернбулл увеличил преимущество хозяев.

В матче принимал участие защитник «Селтика» Карл Старфельт, ранее выступавший за «Рубин». На 28-й минуте он получил жёлтую карточку. Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак, выступающий за «Ференцварош», появился на поле на 83-й минуте.

«Селтик» набрал 3 очка в трёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Ференцварош» (0) — на последнем месте.

Лига Европы. Группа G. 3-й тур
19 октября 2021, вторник. 17:30 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Фурухаси – 57'   2:0 Вечей – 81' (автогол)
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