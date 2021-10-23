«Атлетик» — «Вильярреал»: составы команд на матч 10-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Вильярреала» на матч 10-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Вильярреал».



«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Венседор, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Муньяин, Беренгер, И. Уильямс.



Запасные: Эскьета, Капа, Эйсагирре, де Маркос, Альварес, Сансет, Весга, Саррага, Морсильо, Вильялибре, Н. Уильямс.



«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Фойт, Коклен, Парехо, Капу, Пино, Груневелд, Ж. Морено.



Запасные: Асенхо, Орье, Манди, А. Морено, Гаспар, Чуквезе, Гомес, Иборра, Педраса, Пенья, Алькасер, Раба.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хайме Руис Альварес.