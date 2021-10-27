Семак: да, «Зенит» пропускает, но не позволяет соперникам создавать много моментов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что петербургская команда в этом сезоне пропускает больше, чем в прошлом.
«Мы больше отталкиваемся от того, сколько позволяем создавать у своих ворот. Если поначалу это было действительно проблемой, то последние матчи в этом отношении гораздо лучше. Да, мы пропускаем, но не позволяем соперникам создавать много моментов, и это хорошо.
Конечно, всегда, когда команда на ходу, добивается хорошего результата, восстановление проходит легче с точки зрения психологического состояния. Но в любом случае при подготовке к каждой игре есть свои сложности, и это абсолютно нормально.
В футболе очень сложно подводить команду к каким-то конкретным матчам, потому что игры проходят два раза в неделю, и абсолютно неважно, какой у команды отрезок — нам нужно набирать очки. В любом матче чемпионата России и Лиги чемпионов за победу даётся три очка, и неважно, против каких команд ты играешь», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 27 октября 2021
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