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«Бавария» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги
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В Берлине завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги. «Унион» принимал «Баварию». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.

Уже на 15-й минуте Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. Нападающий реализовал пенальти. На 23-й минуте Левандовски оформил дубль, забив с игры. На 34-й минуте Лерой Зане довёл счёт до крупного.

В концовке первого тайма Нико Гисельман отыграл один мяч. Но уже в начале второго тайма Кингсли Коман восстановил комфортный отрыв гостей. Далее команды обменялись результативными атаками. У «Униона» забил Юлиан Рюэрсон, а у «Баварии» — Томас Мюллер.

Мюнхенцы набрали 25 очков, они занимают 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» находится на 6-м месте, набрав 16 очков.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
30 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 15' (пен)   0:2 Левандовски – 23'   0:3 Зане – 34'   1:3 Гисельман – 43'   1:4 Коман – 60'   2:4 Рюэрсон – 65'   2:5 Мюллер – 79'
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