«Бавария» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги
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В Берлине завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги. «Унион» принимал «Баварию». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.
Уже на 15-й минуте Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. Нападающий реализовал пенальти. На 23-й минуте Левандовски оформил дубль, забив с игры. На 34-й минуте Лерой Зане довёл счёт до крупного.
В концовке первого тайма Нико Гисельман отыграл один мяч. Но уже в начале второго тайма Кингсли Коман восстановил комфортный отрыв гостей. Далее команды обменялись результативными атаками. У «Униона» забил Юлиан Рюэрсон, а у «Баварии» — Томас Мюллер.
Мюнхенцы набрали 25 очков, они занимают 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» находится на 6-м месте, набрав 16 очков.
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