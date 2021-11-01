Комитет ЧМ-2022 в Катаре намерен усовершенствовать проект Fan ID

Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказал о желании усовершенствовать проект Fan ID перед мировым первенством в Катаре.

«Мы работаем над тем, чтобы у Fan ID было больше возможностей и преимуществ. Например, скидки в ресторанах, музеях, каких-то культурных локациях. На данный момент мы активно общаемся с представителями различных сфер, чтобы доработать программу. Планируется, что это будет своего рода City Pass.

Успеют ли болельщики посетить три матча за день? Самое дальнее расстояние от одного стадиона до другого – всего 75 км. При большом желании, наверное, можно будет увидеть и три игры, но нужно будет очень постараться.

Ещё один плюс – болельщикам, как и командам, не нужно будет снимать разные отели и много передвигаться по стране: весь период чемпионата мира они могут жить в одном месте, а свободное время потратить на изучение Катара», — передаёт слова Аль-Наими корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.