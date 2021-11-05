Фатих Терим: судейство в матче с «Локомотивом» могло бы быть лучше

Тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал исход матча с «Локомотивом» в 4-м туре Лиги Европы.
«Я не хочу никого критиковать, но судейство могло бы быть лучше. Игра была очень интересная. Мы могли избежать пропущенного мяча. Считаю, что можно было сыграть по-другому. Думаю, зрители получили удовольствие. Хотел бы поблагодарить всех футболистов и представителей клуба «Локомотив», которые приехали к нам сегодня. Мы хорошо вели борьбу. Полузащитники хорошо реагировали на все игровые моменты. Весь 1-й тайм состоял из того, что обе команды цеплялись за мяч. Несмотря на это, мы очень нехотя откатывались назад. Соперник почти не создал моментов в 1-м тайме. Судя по всему, россияне хотели вырвать победу до последней минуты», — цитирует Терима Sporx.
Напомним, сегодняшнее противостояние завершилось со счётом 1:1.
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