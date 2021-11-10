Андрей Шевченко объяснил, почему решил возглавить «Дженоа»

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о целях команды и признался, что был рад вернуться в Италию.
«Это очень важный момент в моей тренерской карьере. Хочу поблагодарить владельца клуба Джоша Уондера и проект «Дженоа» за то, что вернули меня в Италию — страну, с которой у меня есть особая связь. «Дженоа» — важный клуб. Этот проект мне небезразличен. Главная цель для нас прямо сейчас — остаться в Серии А. «Дженоа» — старейший клуб Италии, а это кое-что значит. Я надеюсь остаться здесь надолго.
Меня действительно убедил этот проект. Я верю, что «Дженоа» в будущем может совершать великие дела. В январе команду нужно усилить. Ей нужен правильный менталитет. Я общался с игроками и почувствовал, что они тоже хотят улучшить ситуацию», — приводит слова Шевченко Football Italia.
- 10 ноября 2021
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