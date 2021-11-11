Россия — Кипр: смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

В матче 9-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 сборная России встретится со сборной Кипра. Игра состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча России и Кипра. Игру можно будет посмотреть на телеканалах «Россия 1» и «Матч Премьер».
На матче России с Кипром будет работать бригада арбитров из Польши, которую возглавит Даниэль Стефански. Помогать ему будут ассистенты Давид Голис и Михал Обукович. Резервный рефери – Дамиан Силвестжак. VAR — Павел Рачковски и его ассистент Криштоф Мырмус.
Напомним, сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков за 8 матчей. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Кипр (5) – на последнем, шестом месте.
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