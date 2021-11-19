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Олич: в ЦСКА меня хотел видеть Орешкин. Потом мне пришлось воевать

Олич: в ЦСКА меня хотел видеть Орешкин. Потом мне пришлось воевать
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, кто был инициатором его назначения в армейский клуб.

«В ЦСКА меня хотел видеть лично Орешкин, потому что он обо мне помнил. Но с первого дня никто в руководстве меня не поддерживал. Я пришёл в очень сложной ситуации – в команде было много травм, из-за чего на важные матчи у меня оставалось 13 полевых игроков и два вратаря.

Когда чемпионат закончился, я хотел провести хорошие сборы, полностью собрать свой тренерский штаб с людьми, которые меня понимают. Чтобы мы были одной командой – вместе радуемся победам, вместе расстраиваемся поражениям. Но вместо этого мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Всё смешали – и результаты, и отъезд в сборную Хорватии, чтобы показать: я тот человек, который совсем не думает о ЦСКА. Им хотелось поставить своих людей, а тут я.

Врача они тоже выгнали. Человека, который там долго работал. Я всегда уважал этого врача, у нас был хороший контакт. Когда его уволили, он мне позвонил и сказал: «Мы классно работали, был полный профессионализм. Спасибо за эти три месяца. Я знаю, что против тебя плетутся козни». То есть про это знали все», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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