«Там бананы». Форвард «Ромы» объяснил фразу оператора в видео о подарке Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подарил 18-летнему форварду команды Феликсу Афена-Гьяну новые кроссовки. Тренер сдержал обещание, которое дал футболисту перед матчем с «Дженоа» (2:0) в Серии А. В этой игре Афена-Гьян вышел на замену и оформил дубль.

Из-за подарка неожиданно возник скандал. Оказалось, что в видеоролике, где Афена-Гьян принимает подарок от Моуринью, оператор сказал: «Там бананы, там бананы». В соцсетях многие расценили эпизод как проявление расизма, пишет VoceGialloRossa. Полное видео доступно в «инстаграме» футболиста.

Тем не менее Афена-Гьян объяснил, что в этой ситуации не было расизма.

«Хочу прояснить для всех, что меня не задела эта реплика, она не расистская. Я ем много бананов, и иногда мы смеёмся над этим. Вот почему вы слышали такой комментарий», – написал футболист в «Инстаграме».

Отметим, что в пяти играх итальянского молодёжного первенства текущего сезона Афена-Гьян забил шесть мячей. Он стал футболистом «Ромы» минувшим летом, перейдя из нигерийского клуба за € 350 тысяч.