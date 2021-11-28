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Стивен Джеррард выдал один из лучших тренерских стартов в истории «Астон Виллы»

Стивен Джеррард выдал один из лучших тренерских стартов в истории «Астон Виллы»
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Экс-футболист «Ливерпуля» и бывший наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард выдаёт один из лучших тренерских стартов в истории «Астон Виллы». Как сообщает Opta, англичанин стал лишь вторым тренером в истории команды, который стартовал с двух победных результатов.

Напомним, в дебютной игре Джеррарда бирмингемцы встречались с «Брайтоном» и одержали победу со счётом 2:0. Во втором матче Стивена у руля «Астон Виллы» его команда оказалась сильнее «Кристал Пэлас» — 2:1.

Первым, кому удалось стартовать в «Астон Вилле» с двух побед подряд стал Джон Грегори в середине сезона-1997/1998.

В настоящее время «Астон Вилла» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ. В 13 сыгранных турах команда одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

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