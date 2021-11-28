«Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Эвертон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр: Роберт Джонс.
«Манчестер Сити» набрал 26 очка в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (23) — на 4-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший в 12 встречах 29 очков.
Напомним, «Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии.
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