«Лидс» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч 14-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Кристал Пэлас» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Кристал Пэлас».
«Лидс»: Меслье, Стрёйк, Купер, Льоренте, Даллас, Форшоу, Филлипс, Клих, Джеймс, Рафаэл, Робертс.
Запасные: Клессон, Крессуэлл, Фирпо, Харрисон, Дженкинс, Шаклтон, Джелхардт, Родриго, Саммервилл.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Томкинс, Уорд, Шлупп, Куйяте, Галлахер, Заха, Эдуард, Айю.
Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Эзе, Хьюз, Миливоевич, Олисе, Ридевальд, Бентеке.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бек. Резервный рефери – Роберт Джонс.
- 30 ноября 2021
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