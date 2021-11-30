«Лидс» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч 14-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Кристал Пэлас» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Кристал Пэлас».



«Лидс»: Меслье, Стрёйк, Купер, Льоренте, Даллас, Форшоу, Филлипс, Клих, Джеймс, Рафаэл, Робертс.



Запасные: Клессон, Крессуэлл, Фирпо, Харрисон, Дженкинс, Шаклтон, Джелхардт, Родриго, Саммервилл.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Томкинс, Уорд, Шлупп, Куйяте, Галлахер, Заха, Эдуард, Айю.



Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Эзе, Хьюз, Миливоевич, Олисе, Ридевальд, Бентеке.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бек. Резервный рефери – Роберт Джонс.