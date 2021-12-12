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«Кристал Пэлас» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 16-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 16-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Эвертона» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Эвертон».

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Томкинс, Уорд, Галлахер, Куйяте, Хьюз, Эдуард, Заха, Айю.

Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Эзе, Олисе, Ридевальд, Шлупп, Бентеке, Матета.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт, Коулман, Делф, Дукуре, Грей, Гомеш, Таунсенд, Ришарлисон.

Запасные: Бегович, Брейтуэйт, Кенни, Гбамин, Оньянго, Гордон, Айуоби, Рондон, Симмс.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

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