«Кристал Пэлас» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 16-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Эвертона» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Эвертон».



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Томкинс, Уорд, Галлахер, Куйяте, Хьюз, Эдуард, Заха, Айю.



Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Эзе, Олисе, Ридевальд, Шлупп, Бентеке, Матета.



«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт, Коулман, Делф, Дукуре, Грей, Гомеш, Таунсенд, Ришарлисон.



Запасные: Бегович, Брейтуэйт, Кенни, Гбамин, Оньянго, Гордон, Айуоби, Рондон, Симмс.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Тони Харрингтон.