«Кристал Пэлас» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 16-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Эвертона» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Эвертон».
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Томкинс, Уорд, Галлахер, Куйяте, Хьюз, Эдуард, Заха, Айю.
Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Эзе, Олисе, Ридевальд, Шлупп, Бентеке, Матета.
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт, Коулман, Делф, Дукуре, Грей, Гомеш, Таунсенд, Ришарлисон.
Запасные: Бегович, Брейтуэйт, Кенни, Гбамин, Оньянго, Гордон, Айуоби, Рондон, Симмс.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Тони Харрингтон.
- 12 декабря 2021
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