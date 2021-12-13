«Нам всё по силам». Сутормин оценил жребий «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с испанским «Бетисом».

«Хорошая команда. Будем подробнее разбирать соперника уже перед матчами. В целом жребий мог сложиться хуже, если бы нам достался «Наполи», но «Бетис» — тоже хорошая, играющая команда. Не зря они занимают сейчас третье место в Ла Лиге. Много хороших и сильных футболистов. Большой плюс для нас в том, что мы начинаем дома. Нужно подойти полностью готовыми к этим играм. Как показывает нынешний сезон, даже в Лиге Европы нет слабых команд — многие по уровню соответствуют Лиге чемпионов. Будет непросто, но всё нам по силам», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».

Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых матчах Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).