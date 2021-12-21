Арабские игроки избавились от израильского флага на футболках в знак протеста

Арабские игроки, которые принимали участие в выставочном матче на Кубке арабских наций в Катаре, избавились от израильского флага на своих футболках в знак протеста, информирует The New Arab.

На футболках были флаги всех стран ФИФА.

Фото можно посмотреть в «твиттере» @Saud_95J.

Также несколько футболистов отказались от участия в матче из-за присутствия израильского тренера Авраама Гранта. Это не первый подобный случай с бывшим главным тренером «Челси». В 2016 году сборная Алжира отказалась провести товарищеский матч с Ганой, которую Грант тренировал в то время.

Кубок арабских наций 2021 года выиграла команда Алжира. В финале алжирцы обыграли команду Туниса (2:0), забив оба мяча в дополнительное время.