Арабские игроки избавились от израильского флага на футболках в знак протеста
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Арабские игроки, которые принимали участие в выставочном матче на Кубке арабских наций в Катаре, избавились от израильского флага на своих футболках в знак протеста, информирует The New Arab.
На футболках были флаги всех стран ФИФА.
Фото можно посмотреть в «твиттере» @Saud_95J.
Также несколько футболистов отказались от участия в матче из-за присутствия израильского тренера Авраама Гранта. Это не первый подобный случай с бывшим главным тренером «Челси». В 2016 году сборная Алжира отказалась провести товарищеский матч с Ганой, которую Грант тренировал в то время.
Кубок арабских наций 2021 года выиграла команда Алжира. В финале алжирцы обыграли команду Туниса (2:0), забив оба мяча в дополнительное время.
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