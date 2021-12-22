Клубы РПЛ согласились увеличить процент дохода, который распределяется в равных частях

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о вопросах, которые обсуждались сегодня, 22 декабря, на общем собрании РПЛ.

«Не хотелось ли внести изменения в регламент, чтобы определять проведение матча за сутки? Есть определённая апробированная процедура. По словам самих же футболистов, играть даже при минус 13 очень сложно, врачи не рекомендуют. Может, вернёмся к этой теме. Но сегодня её не обсуждали.



Что касается разделения доходных денег РПЛ, то клубы добровольно согласились на увеличение процента, который распределяется в равных частях. Раньше было наоборот — большая часть в зависимости от занятого места. А сейчас большая часть распределяется поровну. Необходимо помочь клубам, которые испытывают экономические трудности и находятся во второй половине таблицы», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.