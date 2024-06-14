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Ринат Дасаев выступил за продолжение работы Карпина в сборной России

Ринат Дасаев выступил за продолжение работы Карпина в сборной России
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев ответил на вопрос, должен ли Валерий Карпин продолжать работу на посту главного тренера сборной России.

«Естественно. Он талантливый тренер, хорошо работает со сборной. Единственное, я же не знаю, что сам Валера думает. Если есть у него здоровье и опыт, чтобы разрываться между «Ростовом» и сборной, то почему нет? Карпин молодец: он делает то, что надо делать. Всё приходит потихоньку. Мне очень приятно, что Валера молодых подпускает — и в сборной, и в клубе. Желаю ему всего самого лучшего, чтобы он и дальше прогрессировал и его команды росли», — сказал Ринат Дасаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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