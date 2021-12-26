«Брайтон» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 26 на 27 декабря мск состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд». Встреча 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув Альбион. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Брентфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Кейт Страуд.
«Брентфорд» набрал 20 очков в 16 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (20) – на 13-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.
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